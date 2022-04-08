Ножовка Центроинструмент ЦИ 230-20 "Тёща" 500мм
Арт. X1319190760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|500
- Ножовка ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 230-20 по дереву ''ТЁЩА'' 500 мм подходит для распиливания древесины различных пород.
Преимущества
- Лазерная термообработка зуба
- Трехгранная форма зуб
- Для материалов средних размеров
- Высокая скорость реза
- Пластиковый футляр для хранения и транспортировки
- Чистый, универсальный рез