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Ножовка Центроинструмент ЦИ 230-20 "Тёща" 500мм
5.0
3
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка Центроинструмент ЦИ 230-20 "Тёща" 500мм
    Арт. X1319190760
    5.0
    3
    Ножовка Центроинструмент ЦИ 230-20 "Тёща" 500мм

      Ножовка Центроинструмент ЦИ 230-20 "Тёща" 500мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319190760
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 230-20 по дереву ''ТЁЩА'' 500 мм подходит для распиливания древесины различных пород.

        Преимущества

        • Лазерная термообработка зуба
        • Трехгранная форма зуб
        • Для материалов средних размеров
        • Высокая скорость реза
        • Пластиковый футляр для хранения и транспортировки
        • Чистый, универсальный рез