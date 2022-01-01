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Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
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Ножовки по дереву
    Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
    Арт. Х1305539
    Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
    Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
    Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
    Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
      Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
      Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
      Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм
      Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм

      Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1305539

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка 450 мм Энкор Лисица 19182 имеет мелкие острые зубья высотой 2.5 мм, поэтому она легко распиливает древесину различных пород. На полотно нанесено покрытие методом воронения. Проведена закалка для повышения прочности зубьев. Рукоятка у пилы обрезинена, что обеспечивает точный контроль за инструментом

        Преимущества

        • Длина полотна - 450 мм
        • Имеет закаленный мелкий зуб, что обеспечивает чистый рез
        • Необычное покрытие полотна - выполнено воронением
        • Закалка увеличивает прочность зуба
        • Полотно произведено из стали 65 Mn, легированной марганцем - для высокой прочности