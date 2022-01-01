Ножовка ЭНКОР 19182 Лисица 450мм

Преимущества

Длина полотна - 450 мм

Имеет закаленный мелкий зуб, что обеспечивает чистый рез

Необычное покрытие полотна - выполнено воронением

Закалка увеличивает прочность зуба

Полотно произведено из стали 65 Mn, легированной марганцем - для высокой прочности

Ножовка 450 мм Энкор Лисица 19182 имеет мелкие острые зубья высотой 2.5 мм, поэтому она легко распиливает древесину различных пород. На полотно нанесено покрытие методом воронения. Проведена закалка для повышения прочности зубьев. Рукоятка у пилы обрезинена, что обеспечивает точный контроль за инструментом