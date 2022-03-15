Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)

Преимущества

Зубья разведены и прошли закалку, что увеличивает срок службы инструмента

Необычное покрытие полотна - выполнено воронением

Длина полотна 500 мм

Специальная форма зуба позволяет тщательно удалять стружку из распила

Ножовка Энкор Лисица с закаленным зубом 19183 предназначена для пиления заготовок из древесины средних размеров. Полотно изготовлено из легированной стали 65Mn, с покрытием, выполненным методом воронения. Зубья прошли закалку, что увеличивает срок службы инструмента. Длина полотна 500 мм.