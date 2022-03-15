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Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
5.0
1
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Ножовки по дереву
    Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
    Арт. X1319190756
    5.0
    1
    Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
    Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
    Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
      Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
      Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
      Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)

      Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319190756
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка Энкор Лисица с закаленным зубом 19183 предназначена для пиления заготовок из древесины средних размеров. Полотно изготовлено из легированной стали 65Mn, с покрытием, выполненным методом воронения. Зубья прошли закалку, что увеличивает срок службы инструмента. Длина полотна 500 мм.

        Преимущества

        • Зубья разведены и прошли закалку, что увеличивает срок службы инструмента
        • Необычное покрытие полотна - выполнено воронением
        • Длина полотна 500 мм
        • Специальная форма зуба позволяет тщательно удалять стружку из распила