Ножовка Энкор Лисица 19183 (500 мм)
Арт. X1319190756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|500
- Ножовка Энкор Лисица с закаленным зубом 19183 предназначена для пиления заготовок из древесины средних размеров. Полотно изготовлено из легированной стали 65Mn, с покрытием, выполненным методом воронения. Зубья прошли закалку, что увеличивает срок службы инструмента. Длина полотна 500 мм.
Преимущества
- Зубья разведены и прошли закалку, что увеличивает срок службы инструмента
- Необычное покрытие полотна - выполнено воронением
- Длина полотна 500 мм
- Специальная форма зуба позволяет тщательно удалять стружку из распила