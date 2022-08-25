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Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
5.0
1
Найти аналог
Садовые пилы
    Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
    Арт. X1319190753
    5.0
    1
    Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
    Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
    Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
    Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
      Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
      Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
      Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
      Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ

      Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1319190753
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Складная ножовка Энкор Клест 19186 является отличным помощником для ухода в саду. Зубья с трехгранной заточкой выполняют чистый и ровный рез. Полотно имеет трапециевидную форму, что исключает застревание в древесине. Ножовка легко складывается для удобства и безопасности хранения

        Преимущества

        • Трехгранная заточка зуба позволяет распиливать чисто и эффективно
        • Трапециевидная форма пильного полотна предотвращает застревание в древесине
        • Складная модель