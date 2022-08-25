Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ
Арт. X1319190753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|160
- Складная ножовка Энкор Клест 19186 является отличным помощником для ухода в саду. Зубья с трехгранной заточкой выполняют чистый и ровный рез. Полотно имеет трапециевидную форму, что исключает застревание в древесине. Ножовка легко складывается для удобства и безопасности хранения
Преимущества
- Трехгранная заточка зуба позволяет распиливать чисто и эффективно
- Трапециевидная форма пильного полотна предотвращает застревание в древесине
- Складная модель