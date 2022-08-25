Ножовка ЭНКОР 19186 складная КЛЕСТ

Преимущества

Трехгранная заточка зуба позволяет распиливать чисто и эффективно

Трапециевидная форма пильного полотна предотвращает застревание в древесине

Складная модель

Складная ножовка Энкор Клест 19186 является отличным помощником для ухода в саду. Зубья с трехгранной заточкой выполняют чистый и ровный рез. Полотно имеет трапециевидную форму, что исключает застревание в древесине. Ножовка легко складывается для удобства и безопасности хранения