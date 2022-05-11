Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
Арт. X1319190735
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по металлу
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Длина лезвия, мм
|300
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- Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм) используется для пиления небольших в диаметре металлических заготовок. Конструкция рамки ножовки позволяет устанавливать полотно под углами 45 и 90 градусов. Мелкий зуб обеспечивает точное пиление материала и позволяет работать на "чистовом" материале.
Преимущества
- Небольшой вес
- Полотно прочно закреплено в конструкцию пилы
- Пила оснащена полотном с мелким зубом