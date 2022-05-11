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Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
5.0
3
1 650 ₽
Ножовки по металлу
    Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
    Арт. X1319190735
    5.0
    3
    Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
    Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
    Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
    Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
      Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
      Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
      Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)
      Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)

      Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм)

      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190735
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм) используется для пиления небольших в диаметре металлических заготовок. Конструкция рамки ножовки позволяет устанавливать полотно под углами 45 и 90 градусов. Мелкий зуб обеспечивает точное пиление материала и позволяет работать на "чистовом" материале.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Полотно прочно закреплено в конструкцию пилы
        • Пила оснащена полотном с мелким зубом