Преимущества

Небольшой вес

Полотно прочно закреплено в конструкцию пилы

Пила оснащена полотном с мелким зубом

Ножовка по металлу Gross Piranha 77600 (300 мм) используется для пиления небольших в диаметре металлических заготовок. Конструкция рамки ножовки позволяет устанавливать полотно под углами 45 и 90 градусов. Мелкий зуб обеспечивает точное пиление материала и позволяет работать на "чистовом" материале.