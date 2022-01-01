Ножовка Metabo ASE 18 LTX аккумуляторная 2*4,0 А*ч Lilon 602269610

Аккумуляторная ножовка Metabo ASE 18 LTX 602269610 - это профессиональный инструмент, выдерживающий большие нагрузки при эксплуатации. Она предназначена для распила дерева, металлических труб, профилей и многих других материалов. Инструмент надежно лежит в руке, так как оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой. Для удобства работы пильное полотно поворачивается на 180о
, возможна его быстрая замена благодаря системе Metabo Quick. У данной модели литио-ионный аккумуляторный блок ёмкостью 4 А*ч.
Преимущества
- Число оборотов ножовки регулируется нажатием на курок. Чем сильнее нажатие, тем выше обороты
- Аккумуляторы с индикаторами, показывающими уровень заряда
- Фиксирующая пилу головка может разворачиваться на 180 градусов для удобства разнообразных работ
- Оснащена технологией быстрой замены пильного полотна без использования инструмента
- Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов
- Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой
- Крепкий корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Имеется упор, регулируемый в осевом направлении, для ограничения глубины реза