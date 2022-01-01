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Ножовка Metabo ASE 18 LTX аккумуляторная 2*4,0 А*ч Lilon 602269610
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Аккумуляторный инструмент
    Ножовка Metabo ASE 18 LTX аккумуляторная 2*4,0 А*ч Lilon 602269610
    Арт. Х1217021
    Ножовка Metabo ASE 18 LTX аккумуляторная 2*4,0 А*ч Lilon 602269610

      Ножовка Metabo ASE 18 LTX аккумуляторная 2*4,0 А*ч Lilon 602269610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1217021

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ножовка Metabo ASE 18 LTX 602269610 - это профессиональный инструмент, выдерживающий большие нагрузки при эксплуатации. Она предназначена для распила дерева, металлических труб, профилей и многих других материалов. Инструмент надежно лежит в руке, так как оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой. Для удобства работы пильное полотно поворачивается на 180о, возможна его быстрая замена благодаря системе Metabo Quick. У данной модели литио-ионный аккумуляторный блок ёмкостью 4 А*ч.

        Преимущества

        • Число оборотов ножовки регулируется нажатием на курок. Чем сильнее нажатие, тем выше обороты
        • Аккумуляторы с индикаторами, показывающими уровень заряда
        • Фиксирующая пилу головка может разворачиваться на 180 градусов для удобства разнообразных работ
        • Оснащена технологией быстрой замены пильного полотна без использования инструмента
        • Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов
        • Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой
        • Крепкий корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением
        • Имеется упор, регулируемый в осевом направлении, для ограничения глубины реза