Ножовка Metabo ASE 18 LTX аккумуляторная 2*4,0 А*ч Lilon 602269610

Преимущества

Число оборотов ножовки регулируется нажатием на курок. Чем сильнее нажатие, тем выше обороты



Аккумуляторы с индикаторами, показывающими уровень заряда



Фиксирующая пилу головка может разворачиваться на 180 градусов для удобства разнообразных работ



Оснащена технологией быстрой замены пильного полотна без использования инструмента



Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов

Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой

Крепкий корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением

Имеется упор, регулируемый в осевом направлении, для ограничения глубины реза

Аккумуляторная ножовка Metabo ASE 18 LTX 602269610 - это профессиональный инструмент, выдерживающий большие нагрузки при эксплуатации. Она предназначена для распила дерева, металлических труб, профилей и многих других материалов. Инструмент надежно лежит в руке, так как оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой. Для удобства работы пильное полотно поворачивается на 180, возможна его быстрая замена благодаря системе Metabo Quick. У данной модели литио-ионный аккумуляторный блок ёмкостью 4 А*ч.