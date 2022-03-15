Преимущества

Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов

Универсальный инструмент, используемый при выполнении электромонтажных работ, монтаже сантехнического, отопительного и климатического оборудования

Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой

Удобное управление как двумя, так и одной рукой

Есть индикатор текущей ёмкости аккумуляторного блока

Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку

Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане, в котором его удобно хранить и транспортировать

Аккумуляторная ножовка Metabo Powermaxx ASE 10.8 602264750 предназначена для работы с любыми материалами: древесиной, гипсокартоном, трубами, изоляционными панелями и другими материалами. Ограничитель глубины распиловки перемещается без применения инструментов. Система Quick обеспечивает быструю замену ножовочных полотен и лобзиковых пилок. Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении. Данная модель имеет аккумуляторы повышенной ёмкости - на 4 А*ч.