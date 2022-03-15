Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
Арт. Х1217019
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Тип аккумулятора
|Li-lon
- Аккумуляторная ножовка Metabo Powermaxx ASE 10.8 602264750 предназначена для работы с любыми материалами: древесиной, гипсокартоном, трубами, изоляционными панелями и другими материалами. Ограничитель глубины распиловки перемещается без применения инструментов. Система Quick обеспечивает быструю замену ножовочных полотен и лобзиковых пилок. Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении. Данная модель имеет аккумуляторы повышенной ёмкости - на 4 А*ч.
Преимущества
- Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов
- Универсальный инструмент, используемый при выполнении электромонтажных работ, монтаже сантехнического, отопительного и климатического оборудования
- Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой
- Удобное управление как двумя, так и одной рукой
- Есть индикатор текущей ёмкости аккумуляторного блока
- Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
- Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане, в котором его удобно хранить и транспортировать