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Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
    Арт. Х1217019
    5.0
    2
    Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
    Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
    Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
      Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
      Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750
      Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750

      Аккумуляторная ножовка Metabo PowerMaxx ASE 10.8 602264750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1217019
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ножовка Metabo Powermaxx ASE 10.8 602264750 предназначена для работы с любыми материалами: древесиной, гипсокартоном, трубами, изоляционными панелями и другими материалами. Ограничитель глубины распиловки перемещается без применения инструментов. Система Quick обеспечивает быструю замену ножовочных полотен и лобзиковых пилок. Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении. Данная модель имеет аккумуляторы повышенной ёмкости - на 4 А*ч. 

        Преимущества

        • Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов
        • Универсальный инструмент, используемый при выполнении электромонтажных работ, монтаже сантехнического, отопительного и климатического оборудования
        • Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой
        • Удобное управление как двумя, так и одной рукой
        • Есть индикатор текущей ёмкости аккумуляторного блока
        • Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
        • Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане, в котором его удобно хранить и транспортировать