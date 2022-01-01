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Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
Найти аналог
Пневматические ножницы
    Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
    Арт. 813288
    Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
    Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
    Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
    Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
    Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
      Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
      Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
      Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
      Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
      Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946

      Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 813288

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		ножовка
      Число ходов на холостом ходу, 1/мин
      		5000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая ножовка Jonnesway JAT-6946 49106 применяется для резки листового металла толщиной до 1.2 мм, а также зачистки и опиловки материалов. Входящая в комплект оснастка расширяет область применения. Обрезиненный корпус удобен для удержания. Широкую клавишу "Пуск" легко нажимать при любом хвате корпуса.

        Преимущества

        • Ударопрочная конструкция
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
        • Возможность длительной работы Jonnesway JAT-6946 49106 без остановки
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса