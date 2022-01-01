Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946

Преимущества

Ударопрочная конструкция

Внушительный рабочий ресурс

Устойчивость к перегрузкам и перегреву

Возможность длительной работы Jonnesway JAT-6946 49106 без остановки

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Пневматическая ножовка Jonnesway JAT-6946 49106 применяется для резки листового металла толщиной до 1.2 мм, а также зачистки и опиловки материалов. Входящая в комплект оснастка расширяет область применения. Обрезиненный корпус удобен для удержания. Широкую клавишу "Пуск" легко нажимать при любом хвате корпуса.