Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
Арт. 813288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|ножовка
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Число ходов на холостом ходу, 1/мин
|5000
- Пневматическая ножовка Jonnesway JAT-6946 49106 применяется для резки листового металла толщиной до 1.2 мм, а также зачистки и опиловки материалов. Входящая в комплект оснастка расширяет область применения. Обрезиненный корпус удобен для удержания. Широкую клавишу "Пуск" легко нажимать при любом хвате корпуса.
Преимущества
- Ударопрочная конструкция
- Внушительный рабочий ресурс
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву
- Возможность длительной работы Jonnesway JAT-6946 49106 без остановки
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса