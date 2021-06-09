Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
Арт. О00000012457
Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
Арт. О00000012457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
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- Ножовка по дереву 450 мм GROSS PIRANHA 24100 изготовлена из высокопрочного материала, который на протяжении длительного времени сохраняет прочность полотна. Данный инструмент предназначен для распила средних и крупных заготовок из древесины.
Преимущества
- Длина полотна 450 мм
- Шаг зубьев 7-8 TPI
- Высококачественная закалка зубьев
- Трехгранная заточка зуба