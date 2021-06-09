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Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
5.0
2
1 620 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Арт. О00000012457
    5.0
    2
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)

      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)

      1 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012457
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      1 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по дереву 450 мм GROSS PIRANHA 24100 изготовлена из высокопрочного материала, который на протяжении длительного времени сохраняет прочность полотна. Данный инструмент предназначен для распила средних и крупных заготовок из древесины.

        Преимущества

        • Длина полотна 450 мм
        • Шаг зубьев 7-8 TPI
        • Высококачественная закалка зубьев
        • Трехгранная заточка зуба