Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24100 (450 мм., 7-8 TPI, 3D заточка, каленый зуб)

Преимущества

Длина полотна 450 мм

Шаг зубьев 7-8 TPI

Высококачественная закалка зубьев

Трехгранная заточка зуба

Ножовка по дереву 450 мм GROSS PIRANHA 24100 изготовлена из высокопрочного материала, который на протяжении длительного времени сохраняет прочность полотна. Данный инструмент предназначен для распила средних и крупных заготовок из древесины.