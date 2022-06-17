Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)

Преимущества

Лазерная 3-гранная заточка зуба

Высококачественная закалка зубьев

Пильное полотно из японской высокоуглеродистой стали SK-5

Твердость полотна по Роквеллу – 48–52 HRc

Твердость рабочей кромки полотна – 64–66 HRc

Незакаленное основание зубьев пилы позволяет снизить вероятность скола при работе с твердыми породами древесины и случайном попадании на металлические предметы

Пластиковый защитный чехол на рабочей кромке полотна

Ножовка по дереву 400 мм GROSS PIRANHA 24110 обладает высокопрочным полотном длиной 400 мм. Зубья имеют трехгранную лазерную заточку. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу и надежный хват инструмента во время пиления.