Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
Арт. X1019566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|400
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- Ножовка по дереву 400 мм GROSS PIRANHA 24110 обладает высокопрочным полотном длиной 400 мм. Зубья имеют трехгранную лазерную заточку. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу и надежный хват инструмента во время пиления.
Преимущества
- Лазерная 3-гранная заточка зуба
- Высококачественная закалка зубьев
- Пильное полотно из японской высокоуглеродистой стали SK-5
- Твердость полотна по Роквеллу – 48–52 HRc
- Твердость рабочей кромки полотна – 64–66 HRc
- Незакаленное основание зубьев пилы позволяет снизить вероятность скола при работе с твердыми породами древесины и случайном попадании на металлические предметы
- Пластиковый защитный чехол на рабочей кромке полотна