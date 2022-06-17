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Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
5.0
2
1 590 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Арт. X1019566
    5.0
    2
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
    Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)

      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)

      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1019566
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		400
      Все характеристики
      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по дереву 400 мм GROSS PIRANHA 24110 обладает высокопрочным полотном длиной 400 мм. Зубья имеют трехгранную лазерную заточку. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу и надежный хват инструмента во время пиления.

        Преимущества

        • Лазерная 3-гранная заточка зуба
        • Высококачественная закалка зубьев
        • Пильное полотно из японской высокоуглеродистой стали SK-5
        • Твердость полотна по Роквеллу – 48–52 HRc
        • Твердость рабочей кромки полотна – 64–66 HRc
        • Незакаленное основание зубьев пилы позволяет снизить вероятность скола при работе с твердыми породами древесины и случайном попадании на металлические предметы
        • Пластиковый защитный чехол на рабочей кромке полотна