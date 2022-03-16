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Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
5.0
2
1 750 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
    Арт. X1319190743
    5.0
    2
    Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
    Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
    Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
      Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
      Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
      Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)

      Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)

      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190743
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 - представляет собой прочный и надежный в работе ручной режущий инструмент, состоящий из прочного стального полотна с мелкими зубьями и отверстием для подвески, а также эргономичной рукояти, которая крепится на полотне при помощи трех винтов для повышенной безопасности. 

        Преимущества

        • Стойкость к износу
        • Качественный результат работы
        • В полотне предусмотрено отверстие для подвески
        • Длительный срок эксплуатации