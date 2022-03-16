Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)

Преимущества

Стойкость к износу

Качественный результат работы

В полотне предусмотрено отверстие для подвески

Длительный срок эксплуатации

Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 - представляет собой прочный и надежный в работе ручной режущий инструмент, состоящий из прочного стального полотна с мелкими зубьями и отверстием для подвески, а также эргономичной рукояти, которая крепится на полотне при помощи трех винтов для повышенной безопасности.