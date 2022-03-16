Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 с мелким зубом (450 мм)
Арт. X1319190743
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|США
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
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- Ножовка по дереву Stanley JetCut 215595 - представляет собой прочный и надежный в работе ручной режущий инструмент, состоящий из прочного стального полотна с мелкими зубьями и отверстием для подвески, а также эргономичной рукояти, которая крепится на полотне при помощи трех винтов для повышенной безопасности.
Преимущества
- Стойкость к износу
- Качественный результат работы
- В полотне предусмотрено отверстие для подвески
- Длительный срок эксплуатации