Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)

Преимущества

Лазерная термообработка зубьев

Трёхгранная форма зуба

Данный инструмент подходит для пиления веток мелких и средних размеров

Высокая скорость реза

Чистый рез

Длина полотна 380 мм

Для удобства хранения и транспортировки ножовка поставляется в футляре

Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 пригодится в саду, для распиловки небольших веток или сучков деревьев. Прочное стальное полотно оснащено острыми зубьями, которые обеспечивают чистый и ровный срез. Для удобной и продолжительной работы, ножовка оборудована эргономичной рукояткой.