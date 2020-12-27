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Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)
5.0
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)
    Арт. X1319190759
    5.0
    2
    Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)
    Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)
      Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)
      Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)

      Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319190759
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 пригодится в саду, для распиловки небольших веток или сучков деревьев. Прочное стальное полотно оснащено острыми зубьями, которые обеспечивают чистый и ровный срез. Для удобной и продолжительной работы, ножовка оборудована эргономичной рукояткой.

        Преимущества

        • Лазерная термообработка зубьев
        • Трёхгранная форма зуба
        • Данный инструмент подходит для пиления веток мелких и средних размеров
        • Высокая скорость реза
        • Чистый рез
        • Длина полотна 380 мм
        • Для удобства хранения и транспортировки ножовка поставляется в футляре