Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)
Арт. X1319190759
Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 "ТЁЩА" (400 мм., зуб 7-8 TPI, 3D заточка)
Арт. X1319190759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|400
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- Ножовка по дереву Центроинструмент 230-16 пригодится в саду, для распиловки небольших веток или сучков деревьев. Прочное стальное полотно оснащено острыми зубьями, которые обеспечивают чистый и ровный срез. Для удобной и продолжительной работы, ножовка оборудована эргономичной рукояткой.
Преимущества
- Лазерная термообработка зубьев
- Трёхгранная форма зуба
- Данный инструмент подходит для пиления веток мелких и средних размеров
- Высокая скорость реза
- Чистый рез
- Длина полотна 380 мм
- Для удобства хранения и транспортировки ножовка поставляется в футляре