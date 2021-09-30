Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Эргономичная, с обрезиненной рукояткой, рамка снабжена приспособлением, позволяющим устанавливать полотно под углами 90° и 45°.

Изделие комплектуется биметаллическим HSS, устойчивым к изгибанию, ножовочным полотном с шагом 24 зубца на дюйм и твердостью режущей части 66 HRC.

Верхняя часть рамы может использоваться для хранения запасных полотен.

Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG - ручной инструмент для распиливания металлических материалов. Ножовка по металлу с жестким станком для ножовочных полотен, изготовленным из материалов, выдерживающих большой момент натяжения полотна.