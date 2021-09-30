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Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
5.0
1
Найти аналог
Ножовки по металлу
    Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
    Арт. jonnesway_5063
    5.0
    1
    Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
    Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
    Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
    Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
      Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
      Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
      Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
      Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм

      Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5063
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		30
      TPI (кол-во зубьев на дюйм)
      		24
      Складное полотно
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG - ручной инструмент для распиливания металлических материалов. Ножовка по металлу с жестким станком для ножовочных полотен, изготовленным из материалов, выдерживающих большой момент натяжения полотна.

        Особенности и преимущества:

        • Эргономичная, с обрезиненной рукояткой, рамка снабжена приспособлением, позволяющим устанавливать полотно под углами 90° и 45°.
        • Изделие комплектуется биметаллическим HSS, устойчивым к изгибанию, ножовочным полотном с шагом 24 зубца на дюйм и твердостью режущей части 66 HRC.
        • Верхняя часть рамы может использоваться для хранения запасных полотен.