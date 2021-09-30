Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG, 300 мм
Арт. jonnesway_5063
Характеристики
|
Производитель
|
Тип ножовки
|ножовка по металлу
|
Длина лезвия, мм
|30
|
TPI (кол-во зубьев на дюйм)
|24
|
Складное полотно
|Нет
Описание товара:Ножовка по металлу Jonnesway MHS100AG - ручной инструмент для распиливания металлических материалов. Ножовка по металлу с жестким станком для ножовочных полотен, изготовленным из материалов, выдерживающих большой момент натяжения полотна.
Особенности и преимущества:
- Эргономичная, с обрезиненной рукояткой, рамка снабжена приспособлением, позволяющим устанавливать полотно под углами 90° и 45°.
- Изделие комплектуется биметаллическим HSS, устойчивым к изгибанию, ножовочным полотном с шагом 24 зубца на дюйм и твердостью режущей части 66 HRC.
- Верхняя часть рамы может использоваться для хранения запасных полотен.