Ножовка по пенобетону Sturm 1060-06-70
Арт. Х1305537
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по пенобетону
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Длина лезвия, мм
|700
- Пила для пенобетона Sturm 1060-06-70 обладает прочным режущим полотном с тефлоновым покрытием. Ножовка имеет острые зубья, дополнительно упрочненные твердым сплавом. Подходит как для продольного и для поперечного распиливания пенобетона. Ножовка оснащена удобной эргономичной рукояткой.
Преимущества
- Твердосплавные напайки
- Длина полотна 700 мм
- Применяется для распиловки пескобетона/пенобетона