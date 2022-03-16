Ножовка по пенобетону Sturm 1060-06-70

Преимущества

Твердосплавные напайки

Длина полотна 700 мм

Применяется для распиловки пескобетона/пенобетона

Пила для пенобетона Sturm 1060-06-70 обладает прочным режущим полотном с тефлоновым покрытием. Ножовка имеет острые зубья, дополнительно упрочненные твердым сплавом. Подходит как для продольного и для поперечного распиливания пенобетона. Ножовка оснащена удобной эргономичной рукояткой.