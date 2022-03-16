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Ножовка по пенобетону Sturm 1060-06-70
5.0
2
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Ножовки по пенобетону
    Ножовка по пенобетону Sturm 1060-06-70
    Арт. Х1305537
    5.0
    2
    Ножовка по пенобетону Sturm 1060-06-70

      Ножовка по пенобетону Sturm 1060-06-70

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1305537
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по пенобетону
      Длина лезвия, мм
      		700
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила для пенобетона Sturm 1060-06-70 обладает прочным режущим полотном с тефлоновым покрытием. Ножовка имеет острые зубья, дополнительно упрочненные твердым сплавом. Подходит как для продольного и для поперечного распиливания пенобетона. Ножовка оснащена удобной эргономичной рукояткой.

        Преимущества

        • Твердосплавные напайки
        • Длина полотна 700 мм
        • Применяется для распиловки пескобетона/пенобетона