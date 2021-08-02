Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
Арт. X19039756
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Регулировка оборотов
|Нет
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Регулировка глубины реза
|нет
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
- Bosch KEO 0.600.861.900 - инструмент для обрезки веток, при смене пильного полотна возможно распиливание других материалов небольшой толщины. Особенности:
- Встроенный литиево-ионный аккумулятор 10,8 В для высокой производительности. Без саморазряда и эффекта памяти. Постоянная готовность к работе
- Рукоятка с мягкой накладкой и эргономичная форма для максимального удобства работы
- Легкая замена пильных полотен для различных работ в саду
- Быстрый останов и защита рук для повышенной безопасности
- Съемный А-образный фиксатор для удобной резки свисающих веток
- Стопор предотвращает случайное срабатывание инструмента
- Простая зарядка с помощью специального зарядного кабеля
- Швейцарское качество пильных полотен для точных и чистых срезов веток диаметром до 80 мм (при снятом А-образном фиксаторе).
- Зарядное устройство.
- Пильное полотно «Top for Wood».