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Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
5.0
1
Найти аналог
Сабельные пилы
    Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
    Арт. X19039756
    5.0
    1
    Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
    Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
    Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
    Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
    Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
    Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
      Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
      Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
      Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
      Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
      Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900
      Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900

      Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039756
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка оборотов
      		Нет
      Регулировка глубины реза
      		нет
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Bosch KEO 0.600.861.900 - инструмент для обрезки веток, при смене пильного полотна возможно распиливание других материалов небольшой толщины. Особенности:
        • Встроенный литиево-ионный аккумулятор 10,8 В для высокой производительности. Без саморазряда и эффекта памяти. Постоянная готовность к работе
        • Рукоятка с мягкой накладкой и эргономичная форма для максимального удобства работы
        • Легкая замена пильных полотен для различных работ в саду
        • Быстрый останов и защита рук для повышенной безопасности
        • Съемный А-образный фиксатор для удобной резки свисающих веток
        • Стопор предотвращает случайное срабатывание инструмента
        • Простая зарядка с помощью специального зарядного кабеля
        • Швейцарское качество пильных полотен для точных и чистых срезов веток диаметром до 80 мм (при снятом А-образном фиксаторе).
        Комплектация:
        • Зарядное устройство.
        • Пильное полотно «Top for Wood».