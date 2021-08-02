Ножовка садовая BOSCH KEO 0.600.861.900

Встроенный литиево-ионный аккумулятор 10,8 В для высокой производительности. Без саморазряда и эффекта памяти. Постоянная готовность к работе

Рукоятка с мягкой накладкой и эргономичная форма для максимального удобства работы

Легкая замена пильных полотен для различных работ в саду

Быстрый останов и защита рук для повышенной безопасности

Съемный А-образный фиксатор для удобной резки свисающих веток

Стопор предотвращает случайное срабатывание инструмента

Простая зарядка с помощью специального зарядного кабеля

Швейцарское качество пильных полотен для точных и чистых срезов веток диаметром до 80 мм (при снятом А-образном фиксаторе).

Зарядное устройство.

Пильное полотно «Top for Wood».

Bosch KEO 0.600.861.900 - инструмент для обрезки веток, при смене пильного полотна возможно распиливание других материалов небольшой толщины. Особенности:Комплектация: