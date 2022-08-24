Ножовка садовая BRIGADIER 83003

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Ножовка садовая складная 240мм (83003_brigadier) Предназначена для всех видов работ в саду. Износостойкое закаленное стальное полотно толщиной 1,3 мм обладает повышенной жесткостью. Эргономичная форма рукоятки для комфортной работы. В комплекте защитный чехол для транспортировки и хранения пилы.