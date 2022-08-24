Ножовка садовая BRIGADIER 83003
Арт. X19039671138
Характеристики
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Производитель
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|240
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Зубья
|закаленные
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Складное полотно
|Нет
- Ножовка садовая складная 240мм (83003_brigadier) Предназначена для всех видов работ в саду. Износостойкое закаленное стальное полотно толщиной 1,3 мм обладает повышенной жесткостью. Эргономичная форма рукоятки для комфортной работы. В комплекте защитный чехол для транспортировки и хранения пилы.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость