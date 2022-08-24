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Ножовка садовая BRIGADIER 83003
5.0
1
Найти аналог
Садовые пилы
    Ножовка садовая BRIGADIER 83003
    Арт. X19039671138
    5.0
    1
    Ножовка садовая BRIGADIER 83003

      Ножовка садовая BRIGADIER 83003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039671138
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		240
      Зубья
      		закаленные
      Складное полотно
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка садовая складная 240мм (83003_brigadier) Предназначена для всех видов работ в саду. Износостойкое закаленное стальное полотно толщиной 1,3 мм обладает повышенной жесткостью. Эргономичная форма рукоятки для комфортной работы. В комплекте защитный чехол для транспортировки и хранения пилы. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость