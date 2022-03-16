Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)
Арт. X1319190773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип ножовки
|ножовка по металлу
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Длина лезвия, мм
|254
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- Ножовка по металлу Mini Stanley 0-20-807 предназначена для использования в ремонтных мастерских, в гаражах. Применяется для распила заготовок из металла. Небольшие размеры инструмента позволяют использовать его для работы в труднодоступных местах, ограниченном пространстве. Пластиковая рукоять специальной формы обеспечивает надежное удержание приспособления. Длина полотна регулируется.
Преимущества
- Износостойкость
- Длина инструмента 300 мм, полотна - 254 мм
- Регулировка длины полотна
- Пластмассовая рукоять