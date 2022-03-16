Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)
5.0
1
280 ₽
Ножовки по металлу
    Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)
    Арт. X1319190773
    5.0
    1
    Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)
    Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)
      Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)
      Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)

      Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190773
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		254
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ручное ножовочное полотно Sitomo 2172 (300x12,5 мм)
      30 ₽
      4.5
      Ручное ножовочное полотно Sitomo 2172 (300x12,5 мм)
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      1 590 ₽
      5.0
      Ножовка по дереву Gross "Piranha" 24110 (400 мм., 11-12 TPI, 3D заточка, каленый зуб)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Полотно для ножовки по металлу Stanley Laser Bimetal 115558 (24x300 мм)
      140 ₽
      5.0
      Полотно для ножовки по металлу Stanley Laser Bimetal 115558 (24x300 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      26 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      145 ₽
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
      390 ₽
      Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
      Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм
      50 ₽
      Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      219 ₽
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по металлу Mini Stanley 0-20-807 предназначена для использования в ремонтных мастерских, в гаражах. Применяется для распила заготовок из металла. Небольшие размеры инструмента позволяют использовать его для работы в труднодоступных местах, ограниченном пространстве. Пластиковая рукоять специальной формы обеспечивает надежное удержание приспособления. Длина полотна регулируется.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Длина инструмента 300 мм, полотна - 254 мм
        • Регулировка длины полотна
        • Пластмассовая рукоять