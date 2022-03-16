Ножовка по металлу Stanley 020807 Мини (300 мм)

Преимущества

Износостойкость

Длина инструмента 300 мм, полотна - 254 мм

Регулировка длины полотна

Пластмассовая рукоять

Ножовка по металлу Mini Stanley 0-20-807 предназначена для использования в ремонтных мастерских, в гаражах. Применяется для распила заготовок из металла. Небольшие размеры инструмента позволяют использовать его для работы в труднодоступных местах, ограниченном пространстве. Пластиковая рукоять специальной формы обеспечивает надежное удержание приспособления. Длина полотна регулируется.