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Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
5.0
4
690 ₽
Ножовки по металлу
    Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
    Арт. X1319190744
    5.0
    4
    Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
    Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
      Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
      Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)

      Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190744
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по металлу Stanley 1-15-122 обладает прочной стальной рамой и острым режущим полотном из молибденовой быстрорежущей стали. Конструкция данной модели предусматривает четыре положения полотна, для вертикального и горизонтального пиления металлических заготовок. Натяжение полотна осуществляется с помощью гайки-барашка, расположенной в нижней части рукоятки.

        Преимущества

        • Ножовка оснащена рукояткой с пластмассовой накладкой
        • Удобная система натяжения полотна с гайкой-барашком
        • Четыре возможных положения полотна, для вертикального и горизонтального пиления
        • Полотно выполнено из молибденовой быстрорежущей стали
        • Максимальная глубина реза 95 мм
        • Длина полотна 300 мм