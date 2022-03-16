Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
Арт. X1319190744
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Тип ножовки
|ножовка по металлу
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Длина лезвия, мм
|300
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- Ножовка по металлу Stanley 1-15-122 обладает прочной стальной рамой и острым режущим полотном из молибденовой быстрорежущей стали. Конструкция данной модели предусматривает четыре положения полотна, для вертикального и горизонтального пиления металлических заготовок. Натяжение полотна осуществляется с помощью гайки-барашка, расположенной в нижней части рукоятки.
Преимущества
- Ножовка оснащена рукояткой с пластмассовой накладкой
- Удобная система натяжения полотна с гайкой-барашком
- Четыре возможных положения полотна, для вертикального и горизонтального пиления
- Полотно выполнено из молибденовой быстрорежущей стали
- Максимальная глубина реза 95 мм
- Длина полотна 300 мм