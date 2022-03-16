Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)

Преимущества

Ножовка оснащена рукояткой с пластмассовой накладкой

Удобная система натяжения полотна с гайкой-барашком

Четыре возможных положения полотна, для вертикального и горизонтального пиления

Полотно выполнено из молибденовой быстрорежущей стали

Максимальная глубина реза 95 мм

Длина полотна 300 мм

Ножовка по металлу Stanley 1-15-122 обладает прочной стальной рамой и острым режущим полотном из молибденовой быстрорежущей стали. Конструкция данной модели предусматривает четыре положения полотна, для вертикального и горизонтального пиления металлических заготовок. Натяжение полотна осуществляется с помощью гайки-барашка, расположенной в нижней части рукоятки.