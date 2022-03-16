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Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)
5.0
2
2 080 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)
    Арт. 77777Х130637
    5.0
    2
    Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)

      Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)

      2 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130637
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      2 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по дереву STANLEY 450 мм 215283 Jet-cut – это надежный ручной инструмент, пиление с которым станет быстрее и легче. Благодаря стальному полотну с закаленными зубьями ножовка справится с заготовками из любых пород дерева.

        Преимущества

        • Трехгранная заточка зубьев для пиления с удвоенной эффективностью
        • Удобная форма ручки для комфортного удержания ножовки в руке
        • Зубья на ножовке закалены, что продлит срок их службы
        • В полотне присутствует отверстие для подвесного хранения
        • Большие зубья для ускоренного пиления