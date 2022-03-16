Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)
Арт. 77777Х130637
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|США
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
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- Ножовка по дереву STANLEY 450 мм 215283 Jet-cut – это надежный ручной инструмент, пиление с которым станет быстрее и легче. Благодаря стальному полотну с закаленными зубьями ножовка справится с заготовками из любых пород дерева.
Преимущества
- Трехгранная заточка зубьев для пиления с удвоенной эффективностью
- Удобная форма ручки для комфортного удержания ножовки в руке
- Зубья на ножовке закалены, что продлит срок их службы
- В полотне присутствует отверстие для подвесного хранения
- Большие зубья для ускоренного пиления