Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)

Преимущества

Трехгранная заточка зубьев для пиления с удвоенной эффективностью

Удобная форма ручки для комфортного удержания ножовки в руке

Зубья на ножовке закалены, что продлит срок их службы

В полотне присутствует отверстие для подвесного хранения

Большие зубья для ускоренного пиления

Ножовка по дереву STANLEY 450 мм 215283 Jet-cut – это надежный ручной инструмент, пиление с которым станет быстрее и легче. Благодаря стальному полотну с закаленными зубьями ножовка справится с заготовками из любых пород дерева.