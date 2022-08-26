Ножовка STIHL MegaCut 00008818702

Пила садовая Stihl 8818702 MegaCut выполняет чистый и точный распил древесины. Применяется для ухода за садовыми деревьями и обрезки веток. Полотно из качественной стали с хромированной поверхностью отличается высокой прочностью и коррозийной устойчивостью. Зубья обладают 3-D заточкой. Эргономичная рукоятка позволяет надежно удерживать Stihl 8818702 MegaCut в руке.