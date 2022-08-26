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Ножовка STIHL MegaCut 00008818702
5.0
1
Найти аналог
Садовые пилы
    Ножовка STIHL MegaCut 00008818702
    Арт. X19039671135
    5.0
    1
    Ножовка STIHL MegaCut 00008818702

      Ножовка STIHL MegaCut 00008818702

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039671135
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Зубья
      		3d
      Складное полотно
      		Нет
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила садовая Stihl 8818702 MegaCut выполняет чистый и точный распил древесины. Применяется для ухода за садовыми деревьями и обрезки веток. Полотно из качественной стали с хромированной поверхностью отличается высокой прочностью и коррозийной устойчивостью. Зубья обладают 3-D заточкой. Эргономичная рукоятка позволяет надежно удерживать Stihl 8818702 MegaCut в руке.