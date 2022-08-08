Ножовка STURM MF 5660 электрическая

Пила - ножовка Sturm (Штурм) MF5660 отличное решение для многих монтажных работ. Пила - ножовка MF5660 является многофункциональным инструментом. Этот вид пилы прекрасно справляется с обработкой таких твёрдых металлов как металл и дерево, не говоря уже о более простых материалах.Основным преимуществом пилы-ножовки перед другими инструментами является то, что фактически она способна работать под любым углом.