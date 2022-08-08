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Ножовка STURM MF 5660 электрическая
5.0
1
Найти аналог
Сабельные пилы
    Ножовка STURM MF 5660 электрическая
    Арт. Х145180
    5.0
    1
    Ножовка STURM MF 5660 электрическая

      Ножовка STURM MF 5660 электрическая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х145180
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка оборотов
      		Нет
      Регулировка глубины реза
      		нет
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила - ножовка Sturm (Штурм) MF5660 отличное решение для многих монтажных работ. Пила - ножовка MF5660 является многофункциональным инструментом. Этот вид пилы прекрасно справляется с обработкой таких твёрдых металлов как металл и дерево, не говоря уже о более простых материалах.Основным преимуществом пилы-ножовки перед другими инструментами является то, что фактически она способна работать под любым углом.