Ножовка STURM по дереву 400мм 1060-02-HS16

Преимущества

Прочная конструкция

Полотно ножовки Sturm 1060-02-HS16 из стали

Ножовка Sturm 1060-02-HS16C применяется для распиловки деревянных заготовок из пород любой твердости. Полотно выполнено из высокопрочной стали с трехгранной заточкой зубьев. Зубья не закалены, что позволяет неоднократно затачивать полотно. Оснащена двухкомпонентной ручкой, которая обеспечивает надежный захват и исключает скольжение ножовки в руке