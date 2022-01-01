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Ножовка STURM по дереву 400мм 1060-02-HS16
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Ножовки по дереву
    Ножовка STURM по дереву 400мм 1060-02-HS16
    Арт. Х1305178
    Ножовка STURM по дереву 400мм 1060-02-HS16

      Ножовка STURM по дереву 400мм 1060-02-HS16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1305178

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка Sturm 1060-02-HS16C применяется для распиловки деревянных заготовок из пород любой твердости. Полотно выполнено из высокопрочной стали с трехгранной заточкой зубьев. Зубья не закалены, что позволяет неоднократно затачивать полотно. Оснащена двухкомпонентной ручкой, которая обеспечивает надежный захват и исключает скольжение ножовки в руке

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Полотно ножовки Sturm 1060-02-HS16 из стали