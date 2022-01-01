Ножовка STURM по дереву 400мм 1060-02-HS16
Арт. Х1305178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|400
- Ножовка Sturm 1060-02-HS16C применяется для распиловки деревянных заготовок из пород любой твердости. Полотно выполнено из высокопрочной стали с трехгранной заточкой зубьев. Зубья не закалены, что позволяет неоднократно затачивать полотно. Оснащена двухкомпонентной ручкой, которая обеспечивает надежный захват и исключает скольжение ножовки в руке
Преимущества
- Прочная конструкция
- Полотно ножовки Sturm 1060-02-HS16 из стали