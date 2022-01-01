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Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
    Арт. Х1305179
    Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
    Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
    Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
      Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
      Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
      Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18

      Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1305179

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка по дереву STURM 1060-02-HS18 применяется для распиловки деревянных заготовок любой твердости. Благодаря трехгранной заточке срез будет точным и аккуратным. Полотно выполнено из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Двухкомпонентная эргономичная рукоять из пластика с мягкими резиновыми вставками не скользит в руке

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Удобство и безопасность применения