Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18
Арт. Х1305179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
- Ножовка по дереву STURM 1060-02-HS18 применяется для распиловки деревянных заготовок любой твердости. Благодаря трехгранной заточке срез будет точным и аккуратным. Полотно выполнено из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Двухкомпонентная эргономичная рукоять из пластика с мягкими резиновыми вставками не скользит в руке
Преимущества
- Долгий срок службы
- Удобство и безопасность применения