Ножовка STURM по дереву 450мм 1060-02-HS18

Преимущества

Долгий срок службы

Удобство и безопасность применения

Ножовка по дереву STURM 1060-02-HS18 применяется для распиловки деревянных заготовок любой твердости. Благодаря трехгранной заточке срез будет точным и аккуратным. Полотно выполнено из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Двухкомпонентная эргономичная рукоять из пластика с мягкими резиновыми вставками не скользит в руке