Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001
Арт. Х1305496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|ножовка по металлу
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Длина лезвия, мм
|300
- Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001 применима, когда необходимо вручную распиливать металлические заготовки. Литой корпус ножовки изготовлен из алюминия. Удобство при работе обеспечивается, благодаря мягкой ручки и быстро заменяемому полотну. Длина инструмента составляет 300 мм.
Преимущества
- Литой корпус из алюминия
- Быстрая и легкая смена режущей части
- Длина инструмента 30 см