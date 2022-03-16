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Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001
5.0
2
Найти аналог
Ножовки по металлу
    Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001
    Арт. Х1305496
    5.0
    2
    Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001

      Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1305496
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001 применима, когда необходимо вручную распиливать металлические заготовки. Литой корпус ножовки изготовлен из алюминия. Удобство при работе обеспечивается, благодаря мягкой ручки и быстро заменяемому полотну. Длина инструмента составляет 300 мм.

        Преимущества

        • Литой корпус из алюминия
        • Быстрая и легкая смена режущей части
        • Длина инструмента 30 см