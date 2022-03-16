Преимущества

Литой корпус из алюминия

Быстрая и легкая смена режущей части

Длина инструмента 30 см

Ножовка по металлу Sturm 1061-01-0001 применима, когда необходимо вручную распиливать металлические заготовки. Литой корпус ножовки изготовлен из алюминия. Удобство при работе обеспечивается, благодаря мягкой ручки и быстро заменяемому полотну. Длина инструмента составляет 300 мм.