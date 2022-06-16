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Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10
5.0
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10
    Арт. О00000013354
    5.0
    2
    Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10
    Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10
      Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10
      Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10

      Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013354
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10 используется для распиливания на части больших деревянных заготовок. 

        Преимущества

        • Зуб средних размеров сохраняет эффективную скорость пиления, но делает срез более ровным, чем при меньшем TPI
        • Тефлоновое покрытие