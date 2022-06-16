Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10
Арт. О00000013354
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип ножовки
|ножовка по дереву
|
Длина лезвия, мм
|500
- Ножовка Вихрь Тефлон (500 мм, 3D заточка, 2 комп.рукоятка)73/2/4/10 используется для распиливания на части больших деревянных заготовок.
Преимущества
- Зуб средних размеров сохраняет эффективную скорость пиления, но делает срез более ровным, чем при меньшем TPI
- Тефлоновое покрытие