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Обогреватель инфракрасный Oasis IN-20 (P)
Арт. О00000033210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.75
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Габариты, мм
|865x90x190
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- Инфракрасный обогреватель Oasis IN-20 (P) – это электронагревательный прибор с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.
Преимущества
- Эффективный быстрый нагрев
- Телескопический штатив в комплекте
- Бесшумная работа
- Не высушивает воздух
- Регулируемый термостат
- Прочный корпус
- Защита от перегрева
- Настенное крепление