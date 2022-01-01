Обогреватель инфракрасный Oasis IN-20 (P)

Преимущества

Эффективный быстрый нагрев

Телескопический штатив в комплекте

Бесшумная работа

Не высушивает воздух

Регулируемый термостат

Прочный корпус

Защита от перегрева

Настенное крепление

Инфракрасный обогреватель Oasis IN-20 (P) – это электронагревательный прибор с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.