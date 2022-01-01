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Обогреватель инфракрасный Oasis IN-20 (P)
6 290 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Обогреватель инфракрасный Oasis IN-20 (P)
Арт. О00000033210
Обогреватель инфракрасный Oasis IN-20 (P)
  • Персональная скидка

Обогреватель инфракрасный Oasis IN-20 (P)

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6 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033210

Характеристики

Производитель
Oasis
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
2.75
Габариты, мм
865x90x190
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инфракрасный обогреватель Oasis IN-20 (P) – это электронагревательный прибор с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

    Преимущества

    • Эффективный быстрый нагрев
    • Телескопический штатив в комплекте
    • Бесшумная работа
    • Не высушивает воздух
    • Регулируемый термостат
    • Прочный корпус
    • Защита от перегрева
    • Настенное крепление