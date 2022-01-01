Обогреватель инфракрасный Oasis IV-20 (D)

Преимущества

Эффективный быстрый нагрев

Бесшумная работа

Не высушивает воздух

3 режима работы на обогрев

Защита от перегрева

Настенное крепление

Инфракрасный обогреватель OASIS IV-20 (D) – это электронагревательный прибор, обогревающий помещение с помощью инфракрасного излучения. После включения в сеть ТЭН нагревает алюминиевую панель, которая начинает излучать инфракрасные волны. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.)