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Обогреватель инфракрасный Oasis IV-20 (D)
2 400 ₽
Инфракрасные обогреватели
    Обогреватель инфракрасный Oasis IV-20 (D)
    Арт. О00000033211
    Обогреватель инфракрасный Oasis IV-20 (D)

      Обогреватель инфракрасный Oasis IV-20 (D)

      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033211

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.6
      Габариты, мм
      		565x170x115
      Все характеристики
      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инфракрасный обогреватель OASIS IV-20 (D) – это электронагревательный прибор, обогревающий помещение с помощью инфракрасного излучения. После включения в сеть ТЭН нагревает алюминиевую панель, которая начинает излучать инфракрасные волны. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.)

        Преимущества

        • Эффективный быстрый нагрев
        • Бесшумная работа
        • Не высушивает воздух
        • 3 режима работы на обогрев
        • Защита от перегрева
        • Настенное крепление