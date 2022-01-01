Обогреватель инфракрасный Oasis IV-20 (D)
Арт. О00000033211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.6
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Габариты, мм
|565x170x115
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- Инфракрасный обогреватель OASIS IV-20 (D) – это электронагревательный прибор, обогревающий помещение с помощью инфракрасного излучения. После включения в сеть ТЭН нагревает алюминиевую панель, которая начинает излучать инфракрасные волны. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух. Предназначен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.)
Преимущества
- Эффективный быстрый нагрев
- Бесшумная работа
- Не высушивает воздух
- 3 режима работы на обогрев
- Защита от перегрева
- Настенное крепление