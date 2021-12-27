Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)
Арт. О00000020586
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
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- Тепловентилятор Oasis SB-20R (F) имеет компактные размеры, а также удобную ручку. Это облегчает транспортировку - прибор можно переносить по дому, без труда захватить с собой на дачу. Предусмотрено три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной мощности и обогрев на высокой мощности. В основе - спиральный нагревательный элемент.
Преимущества
- Спиральный нагревательный элемент
- Настольное вертикальное исполнение
- 2 режима работы на обогрев
- Oasis SB-20R имеет регулируемый термостат
- Режим обдува
- Защита от перегрева
- Индикатор режима работы
- Компактность
- Низкий уровень шума