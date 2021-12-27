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Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)
5.0
2
820 ₽
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)
    Арт. О00000020586
    5.0
    2
    Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)

      Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)

      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020586
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловентилятор Oasis SB-20R (F) имеет компактные размеры, а также удобную ручку. Это облегчает транспортировку - прибор можно переносить по дому, без труда захватить с собой на дачу. Предусмотрено три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной мощности и обогрев на высокой мощности. В основе - спиральный нагревательный элемент.

        Преимущества

        • Спиральный нагревательный элемент
        • Настольное вертикальное исполнение
        • 2 режима работы на обогрев
        • Oasis SB-20R имеет регулируемый термостат
        • Режим обдува
        • Защита от перегрева
        • Индикатор режима работы
        • Компактность
        • Низкий уровень шума