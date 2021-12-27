Преимущества

Спиральный нагревательный элемент

Настольное вертикальное исполнение

2 режима работы на обогрев

Oasis SB-20R имеет регулируемый термостат

Режим обдува

Защита от перегрева

Индикатор режима работы

Компактность

Низкий уровень шума

Тепловентилятор Oasis SB-20R (F) имеет компактные размеры, а также удобную ручку. Это облегчает транспортировку - прибор можно переносить по дому, без труда захватить с собой на дачу. Предусмотрено три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной мощности и обогрев на высокой мощности. В основе - спиральный нагревательный элемент.