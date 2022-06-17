Радиатор биметаллический Oasis 350/80 (4 секции)

Преимущества

Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью

Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей

Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой

Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху

Современная система контроля качества на различных этапах

Гарантия - 15 лет

Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.