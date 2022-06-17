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Радиатор биметаллический Oasis 350/80 (4 секции)
5.0
2
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Oasis 350/80 (4 секции)
    Арт. О00000008893
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Oasis 350/80 (4 секции)

      Радиатор биметаллический Oasis 350/80 (4 секции)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008893
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Общий объем, л
      		0.44
      Вес, кг
      		4.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.

        Преимущества

        • Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью
        • Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей
        • Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой
        • Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Гарантия - 15 лет