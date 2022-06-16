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Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
5.0
2
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
    Арт. Ю00000026655
    5.0
    2
    Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
    Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
      Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
      Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций

      Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000026655
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций - это высококачественный масляный обогреватель, выделяющийся не только современным привлекательным дизайном, но и характеризующийся превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Радиатор Oasis отлично подходит для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Модель Oasis US-15 имеет три ступени мощности, максимум которой составляет 1,5 кВт. Лаконичный дизайн радиатора серии US органично впишется в любой интерьер. Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Высокий уровень безопасности достигается предусмотренной защитой от перегрева. Заземление и уровень защиты соответствуют европейским стандартам.

        Преимущества

        • Световой индикатор работы
        • Регулируемый термостат
        • Отсутствие шума при работе
        • 3 ступени регулировки мощности нагрева - 600/900/1500 Вт
        • Защита от перегрева
        • Легкость перемещения прибора