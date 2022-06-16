Преимущества

Световой индикатор работы

Регулируемый термостат

Отсутствие шума при работе

3 ступени регулировки мощности нагрева - 800/1200/2000 Вт

Защита от перегрева

Легкость перемещения прибора

Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций - это высококачественный масляный обогреватель, выделяющийся не только современным привлекательным дизайном, но и характеризующийся превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Радиатор Oasis отлично подходит для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Модель Oasis US-20 имеет три ступени мощности, максимум которой составляет 2 кВт. Лаконичный дизайн радиатора серии US органично впишется в любой интерьер. Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Высокий уровень безопасности достигается предусмотренной защитой от перегрева. Заземление и уровень защиты соответствуют европейским стандартам.