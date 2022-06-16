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Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций
4.0
2
3 099 ₽
4 190 ₽
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций
    Арт. Ю00000026656
    4.0
    2
    Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций
    Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций
      Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций
      Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций

      Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций

      • -1 091 ₽
      3 099 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000026656
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      • -1 091 ₽
      3 099 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масляный радиатор Oasis US-20, 9 секций - это высококачественный масляный обогреватель, выделяющийся не только современным привлекательным дизайном, но и характеризующийся превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Радиатор Oasis отлично подходит для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Модель Oasis US-20 имеет три ступени мощности, максимум которой составляет 2 кВт. Лаконичный дизайн радиатора серии US органично впишется в любой интерьер. Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Высокий уровень безопасности достигается предусмотренной защитой от перегрева. Заземление и уровень защиты соответствуют европейским стандартам.

        Преимущества

        • Световой индикатор работы
        • Регулируемый термостат
        • Отсутствие шума при работе
        • 3 ступени регулировки мощности нагрева - 800/1200/2000 Вт
        • Защита от перегрева
        • Легкость перемещения прибора