Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)
Арт. X131727175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл
- Обдирочный круг по металлу BOSCH 2.608.600.223 предназначается для шлифовки поверхностей из металла. Подходит для ручных угловых шлифовальных машин.
Преимущества
- Абразивное зерно из оксида алюминия, наполнители, добавки и матрица из фенольной смолы для работы с металлом
- Высокоточная стекловолоконная сетка для высокой устойчивости и максимальной безопасности при работе