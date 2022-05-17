Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)

Преимущества

Абразивное зерно из оксида алюминия, наполнители, добавки и матрица из фенольной смолы для работы с металлом

Высокоточная стекловолоконная сетка для высокой устойчивости и максимальной безопасности при работе

Обдирочный круг по металлу BOSCH 2.608.600.223 предназначается для шлифовки поверхностей из металла. Подходит для ручных угловых шлифовальных машин.