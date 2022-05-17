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Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)
5.0
2
Найти аналог
Зачистные круги
    Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)
    Арт. X131727175
    5.0
    2
    Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)
    Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)
      Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)
      Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)

      Обдирочный шлифовальный круг по металлу Bosch 2.608.600.223 (125x6 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131727175
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обдирочный круг по металлу BOSCH 2.608.600.223 предназначается для шлифовки поверхностей из металла. Подходит для ручных угловых шлифовальных машин.

        Преимущества

        • Абразивное зерно из оксида алюминия, наполнители, добавки и матрица из фенольной смолы для работы с металлом
        • Высокоточная стекловолоконная сетка для высокой устойчивости и максимальной безопасности при работе