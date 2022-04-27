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Обогреватель дренажный HD 50 (50см)
5.0
2
780 ₽
Для кондиционеров
    Обогреватель дренажный HD 50 (50см)
    Арт. X699434623
    5.0
    2
    Обогреватель дренажный HD 50 (50см)

      Обогреватель дренажный HD 50 (50см)

      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699434623
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Тип комплектующего
      		нагреватель картера
      Длина, м
      		0.5
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. мощность, Вт
      		60
      Все характеристики
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Обогреватель дренажа HD50 ( 50 см) предназначен для защиты внешних частей дренажных частей кондиционеров от покрытия льдом  в зимний период. Изспользуется при необходимости эксплуатации систем кондиционирования для охлаждения при наружной температуре ниже 0 градусов С. Основной элемент конструкции изделия - нагревательный кабель, который является саморегулирующим ( мощность обогрева повышается при увеличении теплообьема и при понижении температуры обогреваемой поверхности), таким образом отпадает необходимость его термостатирования. При повышении температуры наружнего воздуха , мощность обогрева значительно снижается , что ведет к уменьшению энергопотребления.