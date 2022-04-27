Обогреватель дренажный HD 50 (50см)

Описание: Обогреватель дренажа HD50 ( 50 см) предназначен для защиты внешних частей дренажных частей кондиционеров от покрытия льдом в зимний период. Изспользуется при необходимости эксплуатации систем кондиционирования для охлаждения при наружной температуре ниже 0 градусов С. Основной элемент конструкции изделия - нагревательный кабель, который является саморегулирующим ( мощность обогрева повышается при увеличении теплообьема и при понижении температуры обогреваемой поверхности), таким образом отпадает необходимость его термостатирования. При повышении температуры наружнего воздуха , мощность обогрева значительно снижается , что ведет к уменьшению энергопотребления.