Обогреватель дренажный HD 50 (50см)
Арт. X699434623
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|нагреватель картера
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Длина, м
|0.5
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. мощность, Вт
|60
Описание:Обогреватель дренажа HD50 ( 50 см) предназначен для защиты внешних частей дренажных частей кондиционеров от покрытия льдом в зимний период. Изспользуется при необходимости эксплуатации систем кондиционирования для охлаждения при наружной температуре ниже 0 градусов С. Основной элемент конструкции изделия - нагревательный кабель, который является саморегулирующим ( мощность обогрева повышается при увеличении теплообьема и при понижении температуры обогреваемой поверхности), таким образом отпадает необходимость его термостатирования. При повышении температуры наружнего воздуха , мощность обогрева значительно снижается , что ведет к уменьшению энергопотребления.