Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
    Арт. 1128747
    Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
    Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
    Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
    Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
      Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
      Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
      Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л
      Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л

      Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128747

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Вес, кг
      		38
      Габариты, мм
      		820х655х732
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельный нагреватель Caiman VAL6 KBE1SC может использоваться не только для локального обогрева помещений, машин и различных поверхностей, но также для размораживания и сушки помещений, поверхностей, аппаратуры, труб и трубопроводов, обогрева рабочих мест персонала. Это оптимальный выбор как для работ внутри помещений, так и снаружи - на фабриках, складах, стройплощадках, в мастерских и цехах. Благодаря инновационному принципу обогрева «лучистое тепло», при котором излучаемое тепло проникает не только на поверхность, но и внутрь нее подобно солнечному свету. При таком нагреве его эффективность не зависит от сквозняков и ветра, тепло распределяется плавно и в прямом направлении, не поднимаясь вверх, как горячий воздух.

        Преимущества

        • Самый эффективный по расходу топлива нагреватель на рынке при любых условиях серия VAL6 обладает лучшими показателями по расходу топлива. КПД достигает 100%. Нагреватель запускается и выключается за секунды, пика теплоотдачи достигает менее чем за минуту. Поскольку нагреватель не имеет потерь тепла из-за необходимости прогревать воздух, он расходует меньше топлива и быстрее достигает заданного уровня прогрева, чем любой другой стандартный портативный нагреватель
        • Длительное время работы – примерно 13 часов, нагреватель может работать всю ночь без дозаправки
        • Нагреватель излучает направленное инфракрасное тепло, не используя принудительную подачу воздуха, что создает комфортную среду в помещении, без пыли и грязи
        • Передовая система сгорания не производит запаха и дыма при работе, выхлопные газы выводятся вверх
        • Трехступенчатая система безопасности: отключение при падении, защита от перепада напряжения, контроль пламени
        • Отсутствие шумного вентилятора, нагнетающего воздух для нагрева, как у тепловых пушек, делает работу нагревателя почти бесшумной