Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 KBE1SC, бак 35 л

Преимущества

Самый эффективный по расходу топлива нагреватель на рынке при любых условиях серия VAL6 обладает лучшими показателями по расходу топлива. КПД достигает 100%. Нагреватель запускается и выключается за секунды, пика теплоотдачи достигает менее чем за минуту. Поскольку нагреватель не имеет потерь тепла из-за необходимости прогревать воздух, он расходует меньше топлива и быстрее достигает заданного уровня прогрева, чем любой другой стандартный портативный нагреватель

Длительное время работы – примерно 13 часов, нагреватель может работать всю ночь без дозаправки

Нагреватель излучает направленное инфракрасное тепло, не используя принудительную подачу воздуха, что создает комфортную среду в помещении, без пыли и грязи

Передовая система сгорания не производит запаха и дыма при работе, выхлопные газы выводятся вверх

Трехступенчатая система безопасности: отключение при падении, защита от перепада напряжения, контроль пламени

Отсутствие шумного вентилятора, нагнетающего воздух для нагрева, как у тепловых пушек, делает работу нагревателя почти бесшумной

Дизельный нагреватель Caiman VAL6 KBE1SC может использоваться не только для локального обогрева помещений, машин и различных поверхностей, но также для размораживания и сушки помещений, поверхностей, аппаратуры, труб и трубопроводов, обогрева рабочих мест персонала. Это оптимальный выбор как для работ внутри помещений, так и снаружи - на фабриках, складах, стройплощадках, в мастерских и цехах. Благодаря инновационному принципу обогрева «лучистое тепло», при котором излучаемое тепло проникает не только на поверхность, но и внутрь нее подобно солнечному свету. При таком нагреве его эффективность не зависит от сквозняков и ветра, тепло распределяется плавно и в прямом направлении, не поднимаясь вверх, как горячий воздух.