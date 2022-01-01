Электрический конвектор Nobo C4E 05

Преимущества

Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты

Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора

Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате

Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате

Экономичность расхода электроэнергии

Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения

Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно

Прибор безопасен для детей и домашних животных

Конвектор Nobo C4E 05 предназначен для установки в небольшие помещения. Для долгого срока службы прибора предусмотрен предохранитель от перегрева. Для простоты установки конвектора на стену в комплекте поставляются специальные кронштейны. Прибор не сжигает кислород в обогреваемом помещении.