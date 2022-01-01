Электрический конвектор Nobo C4E 05
Арт. 704305226
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Норвегия
|
Родина бренда
|Норвегия
|
Габариты, мм
|400х425x55
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Nobo C4E 05 предназначен для установки в небольшие помещения. Для долгого срока службы прибора предусмотрен предохранитель от перегрева. Для простоты установки конвектора на стену в комплекте поставляются специальные кронштейны. Прибор не сжигает кислород в обогреваемом помещении.
Преимущества
- Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора
- Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате
- Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате
- Экономичность расхода электроэнергии
- Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения
- Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно
- Прибор безопасен для детей и домашних животных