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Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15
4.8
4
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15
    Арт. 704305249
    4.8
    4
    Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15
    Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15
    Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15
      Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15
      Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15
      Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15

      Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. 704305249
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		1025х400х55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Конвектор NOBO серии Viking NFC 4S 15 произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S.

        Преимущества

        • Высота конвектора NFC 4S 15 составляет 400 мм, мощность обогрева – 1500 Вт
        • Благодаря использованию прецизионного термостата конвектор в режиме ожидания расходует не более 0,5 Вт
        • Обогреватель соответствует классу защиты IP 24
        • Может управляться как вручную при помощи термостата, так и удаленно, при условии подключения к системе Orion 700 или Nobo Energy Control\
        • Конвектор может работать автономно или в единой цепи с другими обогревателями
        • Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно
        • Модель NFC 4S 15 рассчитана на обогрев помещения размером от 12 до 19 кв.м.