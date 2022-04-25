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Обойма ремонтная Gebo DSK 1"1/2
5.0
2
950 ₽
Муфты обжимные для труб
    Обойма ремонтная Gebo DSK 1"1/2
    Арт. X16913822235
    5.0
    2
    Обойма ремонтная Gebo DSK 1"1/2

      Обойма ремонтная Gebo DSK 1"1/2

      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913822235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gebo
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Германия
      Тип фитинга
      		обойма
      Материал
      		чугун
      Все характеристики
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Обойма ремонтная Gebo DSK 1"½ применяется для уплотнения труб из стали с рабочим давлением 16 атм и труб из полиэтилена, работающих под давлением менее 12 атм. Обойма изготовлена из чугунного сплава, обладает повышенной износостойкостью. Рабочая температура – не более 110 °C. Устанавливается на трубы со внешним диаметром 48,3 мм. Купить обойму Gebo DSK 1"½ можно для повышения срока службы систем водоснабжения и отопления.

        Преимущества Gebo обоймы ремонтной DSK 1"½ :

        • Прочная;
        • Простая в установке;
        • Надежная.

        Комплектация:

        • Обойма;
        • Упаковка.