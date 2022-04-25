Обойма ремонтная Gebo DSK 1"1/2
Арт. X16913822235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Германия
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Тип фитинга
|обойма
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Материал
|чугун
Обойма ремонтная Gebo DSK 1"½ применяется для уплотнения труб из стали с рабочим давлением 16 атм и труб из полиэтилена, работающих под давлением менее 12 атм. Обойма изготовлена из чугунного сплава, обладает повышенной износостойкостью. Рабочая температура – не более 110 °C. Устанавливается на трубы со внешним диаметром 48,3 мм. Купить обойму Gebo DSK 1"½ можно для повышения срока службы систем водоснабжения и отопления.
Преимущества Gebo обоймы ремонтной DSK 1"½ :
- Прочная;
- Простая в установке;
- Надежная.
Комплектация:
- Обойма;
- Упаковка.