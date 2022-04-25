Обойма ремонтная Gebo DSK 1"1/2

Обойма ремонтная Gebo DSK 1"½ применяется для уплотнения труб из стали с рабочим давлением 16 атм и труб из полиэтилена, работающих под давлением менее 12 атм. Обойма изготовлена из чугунного сплава, обладает повышенной износостойкостью. Рабочая температура – не более 110 °C. Устанавливается на трубы со внешним диаметром 48,3 мм. Купить обойму Gebo DSK 1"½ можно для повышения срока службы систем водоснабжения и отопления.

Преимущества Gebo обоймы ремонтной DSK 1"½ :

Прочная;

Простая в установке;

Надежная.

Комплектация: