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Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 100
4.0
2
Найти аналог
Вытяжные обратные клапаны для вентиляции
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 100
    Арт. X6991454472
    4.0
    2
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 100

      Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454472
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		100x100x14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вытяжной обратный клапан для вентиляции ВЕНТС КО 100 предназначен для эффективного предотвращения обратного потока воздуха. Он состоит из круглого корпуса, изготовленного из высококачественного ABS-пластика, а также плотной мембраны из легкого полимера. Подсоединяется к патрубкам вентиляторов следующих серий вентиляторов: серия М, серия С, серия М3, серия Х, серия ЛД, серия Силента-М, серия Силента-С, серия Модерн, серия Х стар.

        Преимущества

        • Высококачественный пластик ABS
        • Небольшой вес
        • Надёжность соединения
        • Клапан не препятствует пассивной вентиляции, открывается в одну сторону
        • Клапан защелкивается на патрубке вентилятора в двух специальных отверстиях