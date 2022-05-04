Преимущества

Высококачественный пластик ABS

Небольшой вес

Надёжность соединения

Клапан не препятствует пассивной вентиляции, открывается в одну сторону

Клапан защелкивается на патрубке вентилятора в двух специальных отверстиях

Вытяжной обратный клапан для вентиляции ВЕНТС КО 100 предназначен для эффективного предотвращения обратного потока воздуха. Он состоит из круглого корпуса, изготовленного из высококачественного ABS-пластика, а также плотной мембраны из легкого полимера. Подсоединяется к патрубкам вентиляторов следующих серий вентиляторов: серия М, серия С, серия М3, серия Х, серия ЛД, серия Силента-М, серия Силента-С, серия Модерн, серия Х стар.