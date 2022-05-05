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Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125
5.0
2
Найти аналог
Вытяжные обратные клапаны для вентиляции
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125
    Арт. X6991454473
    5.0
    2
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125
      Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125
      Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125

      Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454473
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.03
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вытяжной обратный клапан для вентиляции ВЕНТС КО 125 предназначен для эффективного предотвращения обратного потока воздуха. Он состоит из круглого корпуса, изготовленного из высококачественного ABS-пластика, а также плотной мембраны из легкого полимера. Подсоединяется к патрубкам вентиляторов следующих серий вентиляторов: серия М, серия С, серия М3, серия Х, серия ЛД, серия Силента-М, серия Силента-С, серия Модерн, серия Х стар.

        Преимущества

        • Высококачественный пластик ABS
        • Небольшой вес
        • Надёжность соединения
        • Клапан не препятствует пассивной вентиляции, открывается в одну сторону
        • Клапан защелкивается на патрубке вентилятора в двух специальных отверстиях