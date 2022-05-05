Вытяжной обратный клапан для вентиляции Вентс КО 125
Арт. X6991454473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.03
- Вытяжной обратный клапан для вентиляции ВЕНТС КО 125 предназначен для эффективного предотвращения обратного потока воздуха. Он состоит из круглого корпуса, изготовленного из высококачественного ABS-пластика, а также плотной мембраны из легкого полимера. Подсоединяется к патрубкам вентиляторов следующих серий вентиляторов: серия М, серия С, серия М3, серия Х, серия ЛД, серия Силента-М, серия Силента-С, серия Модерн, серия Х стар.
Преимущества
- Высококачественный пластик ABS
- Небольшой вес
- Надёжность соединения
- Клапан не препятствует пассивной вентиляции, открывается в одну сторону
- Клапан защелкивается на патрубке вентилятора в двух специальных отверстиях