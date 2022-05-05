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Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft RSK 125, 125 мм
5.0
2
480 ₽
Вытяжные обратные клапаны для вентиляции
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft RSK 125, 125 мм
    Арт. X69914561115
    5.0
    2
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft RSK 125, 125 мм

      Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft RSK 125, 125 мм

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914561115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.17
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обратный клапан для вентиляции SHUFT RSK 125 с подпружиненными лопастями предназначен для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при отключении систем вентиляции.

        Преимущества

        • Корпус клапана выполнен из оцинкованной стали, лопасти — из листового алюминия
        • Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения
        • Клапан может быть установлен в вертикальном положении
        • Диаметр - 125 мм