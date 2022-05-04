Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft RSK 160, 160 мм

Преимущества

Корпус клапана выполнен из оцинкованной стали, лопасти — из листового алюминия

Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения

Клапан может быть установлен в вертикальном положении

Диаметр - 160 мм

Обратный клапан для вентиляции SHUFT RSK 160 с подпружиненными лопастями предназначен для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при отключении систем вентиляции.