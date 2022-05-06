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Обратный клапан Tebo 25 PN25 015060602
5.0
2
120 ₽
Обратные клапаны
    Обратный клапан Tebo 25 PN25 015060602
    Арт. X169132110
    5.0
    2
    Обратный клапан Tebo 25 PN25 015060602

      Обратный клапан Tebo 25 PN25 015060602

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169132110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обратный клапан для воды полипропиленовый TEBO 25 PN25 будет полезен в системе отопления и водоснабжения в частном доме, квартире, офисе и промышленном помещении. Это компактный прибор, который обеспечивает течение жидкости только в одном заданном направлении. Обратный клапан TEBO PN25 25 мм работает при давлении в системе не более 2,5 МПа и при температуре жидкости не более 95ºС. Купить обратный клапан TEBO 25 PN25 полипропиленовый и другие принадлежности для отопления и водоснабжения вы можете в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества обратного полипропиленового клапана TEBO 25 PN25

        • Надежный и эффективный
        • Простой в установке
        • Малогабаритный