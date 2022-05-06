Обратный клапан Tebo 25 PN25 015060602

Обратный клапан для воды полипропиленовый TEBO 25 PN25 будет полезен в системе отопления и водоснабжения в частном доме, квартире, офисе и промышленном помещении. Это компактный прибор, который обеспечивает течение жидкости только в одном заданном направлении. Обратный клапан TEBO PN25 25 мм работает при давлении в системе не более 2,5 МПа и при температуре жидкости не более 95ºС. Купить обратный клапан TEBO 25 PN25 полипропиленовый и другие принадлежности для отопления и водоснабжения вы можете в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества обратного полипропиленового клапана TEBO 25 PN25