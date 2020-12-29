Обратный клапан Tebo 32 PN25 015060603

Преимущества полипропиленовых фитингов Tebo:

Износостойкие;

Прочные;

Легкие в установке.

Комплектация:

Клапан;

Упаковка.

Клапан tebo из полипропилена это соединительное устройство турецкого производства, применяемое в водоснабжающих и отопительных системах. Клапан обратного действия устанавливается для обеспечения движения воды или теплоносителя по контуру в нужном направлении, предотвращая образование воздушных пузырей и ухудшения работы системы. Обладая термостойкостью, устойчивостью к долгой и монотонной нагрузке, а также простотой устройства, обратный клапан будет полезен в любой среде. Купить фитинг TEBO можно для монтажа в доме, офисе, административных, общественных и производственных зданиях.