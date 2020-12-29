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Обратный клапан Tebo 32 PN25 015060603
5.0
1
250 ₽
Обратные клапаны
    Обратный клапан Tebo 32 PN25 015060603
    Арт. X169132111
    5.0
    1
    Обратный клапан Tebo 32 PN25 015060603

      Обратный клапан Tebo 32 PN25 015060603

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169132111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клапан tebo из полипропилена это соединительное устройство турецкого производства, применяемое в водоснабжающих и отопительных системах. Клапан обратного действия устанавливается для обеспечения движения воды или теплоносителя по контуру в нужном направлении, предотвращая образование воздушных пузырей и ухудшения работы системы. Обладая термостойкостью, устойчивостью к долгой и монотонной нагрузке, а также простотой устройства, обратный клапан будет полезен в любой среде. Купить фитинг TEBO можно для монтажа в доме, офисе, административных, общественных и производственных зданиях.

        Преимущества полипропиленовых фитингов Tebo:

        • Износостойкие;
        • Прочные;
        • Легкие в установке.

        Комплектация:

        • Клапан;
        • Упаковка.