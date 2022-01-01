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Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503, 500 мл.
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Очистители двигателя
    Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503, 500 мл.
    Арт. X131506248
    Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503, 500 мл.

      Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503, 500 мл.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506248

      Характеристики

      Производитель
      		Lavr
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель двигателя
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503 – эффективное средство для мытья подкапотного пространства и промывания различных деталей автомобилей. Удаляет даже прикипевшее масло и смазки. Средство быстро очищает поверхность, не требуя дополнительных инструментов для мойки. Не оказывает негативного влияния на ЛКП и конструкционные материалы.

        Преимущества

        • Растворяет битум, гарь, размягчает запекшуюся пыль и быстро очищает поверхность двигателя благодаря активным компонентам в составе
        • Защищает контакты электроразъемов от окисления и не разъедает поверхность приводных ремней
        • Не требует обязательного использования аппарата высокого давления и дополнительной обработки щеткой
        • Безопасен для конструкционных материалов и лакокрасочного покрытия
        • Рекомендуется при проведении ремонта, а также для подготовки автомобиля к техосмотру и предпродажной подготовке