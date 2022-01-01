Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503, 500 мл.
Арт. X131506248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|очиститель двигателя
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Объем, л
|0.5
- Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503 – эффективное средство для мытья подкапотного пространства и промывания различных деталей автомобилей. Удаляет даже прикипевшее масло и смазки. Средство быстро очищает поверхность, не требуя дополнительных инструментов для мойки. Не оказывает негативного влияния на ЛКП и конструкционные материалы.
Преимущества
- Растворяет битум, гарь, размягчает запекшуюся пыль и быстро очищает поверхность двигателя благодаря активным компонентам в составе
- Защищает контакты электроразъемов от окисления и не разъедает поверхность приводных ремней
- Не требует обязательного использования аппарата высокого давления и дополнительной обработки щеткой
- Безопасен для конструкционных материалов и лакокрасочного покрытия
- Рекомендуется при проведении ремонта, а также для подготовки автомобиля к техосмотру и предпродажной подготовке