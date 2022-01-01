Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503, 500 мл.

Преимущества

Растворяет битум, гарь, размягчает запекшуюся пыль и быстро очищает поверхность двигателя благодаря активным компонентам в составе

Защищает контакты электроразъемов от окисления и не разъедает поверхность приводных ремней

Не требует обязательного использования аппарата высокого давления и дополнительной обработки щеткой

Безопасен для конструкционных материалов и лакокрасочного покрытия

Рекомендуется при проведении ремонта, а также для подготовки автомобиля к техосмотру и предпродажной подготовке

Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503 – эффективное средство для мытья подкапотного пространства и промывания различных деталей автомобилей. Удаляет даже прикипевшее масло и смазки. Средство быстро очищает поверхность, не требуя дополнительных инструментов для мойки. Не оказывает негативного влияния на ЛКП и конструкционные материалы.