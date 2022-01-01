Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150101, 5 л - средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений с различных поверхностей. Основан на эффективных низколетучих растворителях высокой очистки, поэтому не имеет резкого запаха. Не повреждает ЛКП.