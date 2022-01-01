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Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150101, 5 л
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Очистители от битума
    Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150101, 5 л
    Арт. X131506157
    Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150101, 5 л

      Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150101, 5 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506157

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель битумных пятен
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150101, 5 л - средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений с различных поверхностей. Основан на эффективных низколетучих растворителях высокой очистки, поэтому не имеет резкого запаха. Не повреждает ЛКП.