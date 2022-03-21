Преимущества

Не оставляет разводов и пятен, придает естественный блеск и приятный аромат

Подходит для бытового использования - для чистки обуви, сумок, кожаной мебели

PH=7

Время воздействия 1-2 минуты

Состав: глицерин, коллаген, кокосовое масло, ПАВы, кондиционирующая добавка, УФ-фильтр, воск, силикон

Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг) - имеет кремовую структуру, которая обеспечивает глубокое проникновение средства в поры материала и, как следствие, их эффективную очистку. Наличие в составе глицерина служит гарантией качественного увлажнения кожи, что предотвращает её последующее растрескивание.