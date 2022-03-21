Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг)
Арт. X131506154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|очиститель кожи
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Объем, л
|0.5
- Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг) - имеет кремовую структуру, которая обеспечивает глубокое проникновение средства в поры материала и, как следствие, их эффективную очистку. Наличие в составе глицерина служит гарантией качественного увлажнения кожи, что предотвращает её последующее растрескивание.
Преимущества
- Не оставляет разводов и пятен, придает естественный блеск и приятный аромат
- Подходит для бытового использования - для чистки обуви, сумок, кожаной мебели
- PH=7
- Время воздействия 1-2 минуты
- Состав: глицерин, коллаген, кокосовое масло, ПАВы, кондиционирующая добавка, УФ-фильтр, воск, силикон
Внимание, кондиционер не подходит для замши, нубука, алькантары, а также стекла и зеркал!