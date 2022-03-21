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Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг)
5.0
2
Найти аналог
Очистители салонной кожи
    Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг)
    Арт. X131506154
    5.0
    2
    Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг)

      Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель кожи
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather cleanner (0.5 кг) - имеет кремовую структуру, которая обеспечивает глубокое проникновение средства в поры материала и, как следствие, их эффективную очистку. Наличие в составе глицерина служит гарантией качественного увлажнения кожи, что предотвращает её последующее растрескивание.

        Преимущества

        • Не оставляет разводов и пятен, придает естественный блеск и приятный аромат
        • Подходит для бытового использования - для чистки обуви, сумок, кожаной мебели
        • PH=7
        • Время воздействия 1-2 минуты
        • Состав: глицерин, коллаген, кокосовое масло, ПАВы, кондиционирующая добавка, УФ-фильтр, воск, силикон

        Внимание, кондиционер не подходит для замши, нубука, алькантары, а также стекла и зеркал!