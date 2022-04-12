Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл)
Арт. X131506240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|очиститель тормозных дисков
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Объем, л
|0.4
- Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл) - профессиональное средство очищает элементы тормозной системы от смол, нагара, масляных и других загрязнений. Повышает эффективность торможения, сокращает тормозной путь, устраняет скрип и скрежет. Содержит безопасные растворители, не провоцирует коррозию. Применяется для всех типов тормозных систем автомобиля. Может применяться для очистки любых металлических деталей.