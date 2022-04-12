Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл) - профессиональное средство очищает элементы тормозной системы от смол, нагара, масляных и других загрязнений. Повышает эффективность торможения, сокращает тормозной путь, устраняет скрип и скрежет. Содержит безопасные растворители, не провоцирует коррозию. Применяется для всех типов тормозных систем автомобиля. Может применяться для очистки любых металлических деталей.