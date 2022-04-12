Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл)
3.0
1
Найти аналог
Очистители дисков
    Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл)
    Арт. X131506240
    3.0
    1
    Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл)

      Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506240
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Lavr
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель тормозных дисков
      Объем, л
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очиститель тормозных дисков и механизмов Lavr Ln1495 (400 мл) - профессиональное средство очищает элементы тормозной системы от смол, нагара, масляных и других загрязнений. Повышает эффективность торможения, сокращает тормозной путь, устраняет скрип и скрежет. Содержит безопасные растворители, не провоцирует коррозию. Применяется для всех типов тормозных систем автомобиля. Может применяться для очистки любых металлических деталей.