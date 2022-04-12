Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл)
Арт. X131506238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|средства для очистки рук
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Объем, л
|0.5
- Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл) - паста удаляет сложные технические загрязнения рук. Пористые скраб-гранулы, входящие в состав, обеспечивают полное и глубокое очищение кожи, не травмируя ее. Состав эффективен против всех видов загрязнений, включая пятна от масла, смазок, битума, сажи, графита. Паста проста и удобна в применении, хорошо пенится, быстро смывается проточной водой.
Преимущества
- Эффективна против сильных загрязнений
- Осуществляет глубокую очистку кожи рук
- Обладает скрабирующим эффектом
- Отлично мылится и легко смывается проточной водой
- Не оставляет липкой пленки на руках после использования
- Обладает приятным ароматом