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Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл)
5.0
2
Найти аналог
Очистители рук
    Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл)
    Арт. X131506238
    5.0
    2
    Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл)

      Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506238
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lavr
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		средства для очистки рук
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл) - паста удаляет сложные технические загрязнения рук. Пористые скраб-гранулы, входящие в состав, обеспечивают полное и глубокое очищение кожи, не травмируя ее. Состав эффективен против всех видов загрязнений, включая пятна от масла, смазок, битума, сажи, графита. Паста проста и удобна в применении, хорошо пенится, быстро смывается проточной водой.

        Преимущества

        • Эффективна против сильных загрязнений
        • Осуществляет глубокую очистку кожи рук
        • Обладает скрабирующим эффектом
        • Отлично мылится и легко смывается проточной водой
        • Не оставляет липкой пленки на руках после использования
        • Обладает приятным ароматом