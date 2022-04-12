Преимущества

Эффективна против сильных загрязнений

Осуществляет глубокую очистку кожи рук

Обладает скрабирующим эффектом

Отлично мылится и легко смывается проточной водой

Не оставляет липкой пленки на руках после использования

Обладает приятным ароматом

Очищающая паста для рук Lavr Ln1701 (500 мл) - паста удаляет сложные технические загрязнения рук. Пористые скраб-гранулы, входящие в состав, обеспечивают полное и глубокое очищение кожи, не травмируя ее. Состав эффективен против всех видов загрязнений, включая пятна от масла, смазок, битума, сажи, графита. Паста проста и удобна в применении, хорошо пенится, быстро смывается проточной водой.