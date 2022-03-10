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Лазерные очки Ada A00126
4.5
2
450 ₽
Очки
    Лазерные очки Ada A00126
    Арт. X98116
    4.5
    2
    Лазерные очки Ada A00126
    Лазерные очки Ada A00126
    Лазерные очки Ada A00126
    Лазерные очки Ada A00126
    Лазерные очки Ada A00126
    Лазерные очки Ada A00126
      Лазерные очки Ada A00126
      Лазерные очки Ada A00126
      Лазерные очки Ada A00126
      Лазерные очки Ada A00126
      Лазерные очки Ada A00126
      Лазерные очки Ada A00126

      Лазерные очки Ada A00126

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X98116
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерные очки Laser Glasses ADA А00126 предназначены для работы с лазерным инструментом (лазерными дальномерами, нивелирами, уровнями) с длиной волны 600 до 700нМ. Они оснащены специальными светофильтрами. С помощью данных очков можно лучше воспринимать лазерный луч, особенно это актуально, когда работа производится при ярком свете и на дальнем расстоянии.

        Преимущества

        • Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении
        • Красный светофильтр. Красный светофильтр весь спектр видимого света кроме красного. В этом красном спектре самым ярким будет лазерный луч красного света. Его очень хорошо видно. Рекомендуется использовать лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses при работах с лазерным инструментом в яркоосвещеных помещениях или на улице
        • Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными
        • ANTI UV 400. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 100% (UV 400)
        • Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком