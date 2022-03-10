Лазерные очки Ada A00126
Арт. X98116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Лазерные очки Laser Glasses ADA А00126 предназначены для работы с лазерным инструментом (лазерными дальномерами, нивелирами, уровнями) с длиной волны 600 до 700нМ. Они оснащены специальными светофильтрами. С помощью данных очков можно лучше воспринимать лазерный луч, особенно это актуально, когда работа производится при ярком свете и на дальнем расстоянии.
Преимущества
- Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении
- Красный светофильтр. Красный светофильтр весь спектр видимого света кроме красного. В этом красном спектре самым ярким будет лазерный луч красного света. Его очень хорошо видно. Рекомендуется использовать лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses при работах с лазерным инструментом в яркоосвещеных помещениях или на улице
- Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными
- ANTI UV 400. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 100% (UV 400)
- Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком