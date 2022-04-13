Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232

Преимущества

Защитные открытые очки РОСОМЗ О2 SPECTRUM 6 10232 очень легкие и удобные при использовании. Благодаря стеклам-светофильтрам со световым коэффициентом пропускания 6 очки защищают глаза от вредного ультрафиолета. Данная модель применяются газосварщиками. Воздухообмен уменьшает запотевание стекол. Комфорт ношения повышается за счет регулировки заушников по длине.