Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232
Арт. X1052471
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита от лазера
|Нет
|
Защита от паров и брызг
|Нет
- Защитные открытые очки РОСОМЗ О2 SPECTRUM 6 10232 очень легкие и удобные при использовании. Благодаря стеклам-светофильтрам со световым коэффициентом пропускания 6 очки защищают глаза от вредного ультрафиолета. Данная модель применяются газосварщиками. Воздухообмен уменьшает запотевание стекол. Комфорт ношения повышается за счет регулировки заушников по длине.
Преимущества
- Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня
- новый ультрасовременный улучшенный корпус с вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, которые исключают попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками
- защитное стекло из оптически прозрачного упрочненного минерального стекла сверхустойчиво к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических вещевтв, брызгам и искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых частиц с кинетической энергией до 0,6 Дж
- защита от УФ-излучения
- регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения