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Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232
5.0
2
460 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232
    Арт. X1052471
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232
    Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232
      Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232
      Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232

      Защитные очки Росомз 02-Г2 Спектр 10232

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1052471
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О2 SPECTRUM 6 10232 очень легкие и удобные при использовании. Благодаря стеклам-светофильтрам со световым коэффициентом пропускания 6 очки защищают глаза от вредного ультрафиолета. Данная модель применяются газосварщиками. Воздухообмен уменьшает запотевание стекол. Комфорт ношения повышается за счет регулировки заушников по длине.

        Преимущества

        • Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня
        • новый ультрасовременный улучшенный корпус с вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, которые исключают попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками
        • защитное стекло из оптически прозрачного упрочненного минерального стекла сверхустойчиво к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических вещевтв, брызгам и искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых частиц с кинетической энергией до 0,6 Дж
        • защита от УФ-излучения
        • регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения